Rivera amaro sul Milan: "Gli americani non li capisco. E mi hanno dimenticato"

A Trento è iniziato il Festival dello Sport. Nel corso del panel "Golden Boy" - tenutosi presso il teatro Filarmonica - ha parlato l'ex fantasista del Milan e della Nazionale Italiana, Gianni Rivera. Fra le sue dichiarazioni non poteva mancare un ricordo di Sandro Mazzola, rivale dell'Inter e della numero 10 in maglia azzurra, ma anche amico. "Io e lui bbiamo scritto la storia del calcio di Milano per tanti anni: avremmo potuto giocare assieme, altro che staffetta", fa notare. E a proposito di Mazzola, lancia un auspicio per il capitano dell'Inter di oggi, Lautaro Martinez: "Sandro sarebbe contento se il Pallone d'Oro lo vincesse Lautaro. E io un Pallone d'Oro l'ho vinto, come primo italiano di sempre...".

Rivera amaro sul Milan

Pensando al suo Milan, Rivera non si dice soddisfatto: "Io non capisco il modo di fare calcio degli americani, pensavo che loro sapessero solo di football. Beh, visti i risultati...", fa notare. Rivera poi parla della scarsa considerazione che percepisce nei suoi confronti: "Quando Paolo Maldini è arrivato al Milan mi ha chiamato per dirmi che ogni volta che avessi voluto per me ci sarebbe stato un posto a San Siro. Poi quando se n’è andato lui non mi hanno più invitato e si sono dimenticati di me anche alla festa dei 125 anni", le sue parole.

Rivera si candida per la FIGC

Parlando dell'incertezza che riguarda la FIGC, poi, Rivera spiega: "Credo che la Federazione presto verrà commissariata e se succederà io sono disponibile, vediamo se stavolta si ricordano di Rivera. Sono sempre stato favorevole al commissariamento, non ero d’accordo quando hanno scelto Malagò e tanto meno quando hanno richiamato Mancini. Lui si è arrabbiato per quello che ho detto, mi ha chiamato e mi ha chiesto perché avevo detto quelle cose. Adesso lo sa".