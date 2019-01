Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show: "Sansone e Soriano sono due buoni giocatori che serviranno al Bologna ma insieme a loro servirebbero anche dei nuovi dirigenti e un nuovo allenatore. Inzaghi ha dimostrato di essere inesperto in Serie A e non ha alle spalle dirigenti capaci di aiutarlo. Sansone e Soriano sono il regalo che Tullio Tinti, agente di Inzaghi, ha fatto al Bologna. Lo spogliatoio sa che Inzaghi è stato sfiduciato ed è ancora in panchina perché né Guidolin né Donadoni non hanno convinto. I dirigenti del Bologna pensano di cambiare Inzaghi solamente in caso di sconfitta contro la Spal, ma questo è chiaramente un errore vista la situazione interna al club".

Un casting tra gli allenatori con Inzaghi ancora in carica, forse a Bologna non stanno facendo calcio?

"La squadra non crede nel lavoro di Inzaghi e la società non può non essersi accorta di questo. Il Bologna vive nella propria area di rigore ed è talmente lontano dall'altra area che poi fatica anche solo ad arrivarci. Questa società è sorda e cieca con un proprietario che probabilmente si è anche arrabbiato per la situazione".