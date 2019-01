RMC SPORT - Protti: "Scambio Higuain-Morata? Non mi priverei del Pipita

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante anche del Livorno e oggi club manager della squadra amaranto, Igor Protti, a RMC Sport durante il Live Show ha toccato vari temi compreso quello legato al mercato degli attaccanti: "Lo scambio Higuain-Morata? Sarri ha avuto Higuain a Napoli e sa cosa gli può dare. Magari se ci fosse uno scambio nessuno sarebbe dispiaciuto. L'operazione potrebbe anche andare a buon fine. Io però non mi priverei di Higuain che sicuramente ha fatto meno di quanto ci si aspettava però non dimentichiamoci che è uno dei centravanti più forti del mondo. Ha subito molto il rigore sbagliato contro la Juventus, teneva molto a quella gara. Ma dal punto di vista realizzativo Higuain è una garanzia. Piatek? Dobbiamo fare i complimenti a chi l'ha preso perché ha fatto un girone di andata straordinario. Ha segnato tanto e con una frequenza clamorosa, segna praticamente sempre. Quando un giocatore si impone così è normale che le grandi squadre lo mettano nel mirino. Non so se è già pronto per i top club, io fossi in lui cercherei di chiudere la stagione nel miglior modo possibile al Genoa per poi decidere il futuro in estate".