La Roma annienta lo Slovan Bratislava all'Olimpico: 4-0 e primo successo in Champions

Tutto facile per la Roma di Gian Piero Gasperini nella terza giornata di League Phase di Champions contro lo Slovan Bratislava. 4-0 il risultato finale nella gara dell'Olimpico, che ha permesso ai giallorossi di dimenticare il drammatico finale di partita della settimana scorsa contro il Real Madrid, con le reti di Hermoso e Molina nel primo tempo e di Pisilli e Malen nella ripresa.

Doppio vantaggio all'intervallo

Fin dalle prime battute della gara la Roma ha fatto capire allo Slovan che sarebbe stata una serata molto complicata per i polacchi, trovando poi la rete del vantaggio al 22' con Mario Hermoso, su assist aereo di Ghilardi. Dopo aver avuto altre chance, i giallorossi hanno poi raddoppiato con Nehuel Molina al 38'. con l'esterno argentino che ha ribadito in gol una respinta del portiere slovacco su tiro di Malen.

Altri due gol, la tegola Pellegrini e gli scontri

A inizio ripresa è poi successo praticamente di tutto. Prima è arrivata la tegola per Gasperini, relativa al problema muscolare di Lorenzo Pellegrini, nella speranza che non si tratti niente di grave. Poco dopo è arrivato poi il gol del 3-0, segnato da Pisilli dopo un importante recupero palla dentro l'area di rigore di Soule, con la collaborazione di Malen. Poi proprio lo stesso olandese ha trovato il poker su calcio di rigore, prima che gli ultras dello Slovan venissero a contatto con la polizia con alcuni scontri che hanno reso meno bella la serata dell'Olimpico, con la Roma che comunque ritrova il sorriso anche in Europa e si porta a 4 punti dopo le prime tre giornate.