Roma, 'bancomat' Arabia: da mercato, sponsor e stadio sono arrivati 80 milioni

La Repubblica di oggi parla dello stretto rapporto tra la Roma e l'Arabia Saudita: una partnership iniziata a tutti gli effetti nell’ottobre del 2023 con l’arrivo dello sponsor Riyadh Season. Un assegno da 25 milioni di euro per piazzare sulle maglie della Roma il simbolo dell’organizzazione governativa araba che si occupa di promuovere eventi culturali e sportivi. Un’intesa stretta al Saudi Village a Villa Borghese tra il ceo Lina Souloukou e Turki Alalshikh, presidente della General entertainment authority saudita.

Se lo sponsor è stato la chiave d’accesso al mercato italiano, il calciomercato appena finito ha rafforzato i rapporti tra la Roma e il governo saudita. La scorsa estate c’è stato l’affare Ibanez, ceduto all’Al-Ahli per 31,5 milioni di euro. Quest’anno gli affari Aouar (12 milioni dall’Al-Ittihad), Joao Costa (9 milioni dall’Al-Ettifaq) e Smalling, ceduto all’Al-Fayha. Il fondo sovrano arabo era venuto in soccorso dei giallorossi anche per Oliveras e soprattutto Dybala, con l’offerta faraonica dell’Al-Qadsiah. Ma il “no” dell’argentino ha fatto saltare l’affare.

Prontamente risarcito con l’acquisto di Abdulhamid, prodotto del calcio arabo da esporre nella vetrina europea. Operazioni di contorno rispetto al grande progetto di acquisto della società. A febbraio scorso i Friedkin hanno smentito le voci di un’imminente cessione del club. Ma da mesi sono due i nomi che circolano con una certa insistenza: il fondo Pif, cassaforte del regno Saudita, e il nome di sua Eccellenza Turki Alalshikh, l’uomo dello sponsor.