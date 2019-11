© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una gradita sorpresa al ritorno dalla sosta per i tifosi giallorossi: Paulo Fonseca, infatti, ritrova Lorenzo Pellegrini, che scenderà in campo dal 1' sulla trequarti, insieme a Zaniolo e Kluivert. Ma non è l'unica novità in casa capitolina: anche Alessandro Florenzi si riprende la maglia da titolare, così come trova spazio anche Diawara, che riporta Mancini al centro della difesa. Nel Brescia, in attesa di capire gli sviluppi del caso-Balotelli (non convocato), Fabio Grosso dà fiducia alla coppia Donnarumma-Torregrossa e lancia Romulo dietro le due punte.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli. Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Donnarumma.