A Roma due campioni del mondo a confronto. E uno può andare da solo in vetta alla classifica

Occhi puntati sull'Olimpico questa sera, col saturday night che vedrà la sfida fra Lazio e Parma. Una partita che ha all'interno diversi spunti di interesse, col più accattivante che è per forza di cose quello fra i due tecnici, Gennaro Gattuso e Alberto Gilardino. Campioni del Mondo del 2006, entrambi.

Motivazioni da entrambe le parti

Gli onori di casa li farà l'ex centrocampista che questa stagione sta vivendo all'interno di una bolla di entusiasmo, almeno all'interno dello spogliatoio, che in pochi si sarebbero aspettati. Un avvio devastante e tanta voglia di dare continuità dopo il roboante successo sulla Juventus. "Faccio i complimenti soprattutto a Gattuso, se lo merita dopo un periodo di difficoltà. Credo abbia sofferto molto e sono felice per lui", ha detto invece Gilardino parlando dell'ex compagno in azzurro. Anche lui però avrà voglia di rivincite, dopo un avvio difficilissimo sulla panchina ducale.

Gattuso sogna una notte da solo in vetta

Le motivazioni insomma non mancheranno, per due grandi interpreti di quel Mondiale. Con Gattuso che avrà dalla sua un quid in più: vincendo potrebbe proiettarsi, almeno per una notte, da solo in vetta alla classifica in attesa della sfida che l'Inter giocherà contro la Fiorentina il giorno dopo all'ora di pranzo.