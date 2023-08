Roma, continua il braccio di ferro Santos-Marcos Leonardo. Il tecnico Aguirre: "Ho bisogno di lui"

Continua il braccio di ferro tra Santos e Marcos Leonardo, che il club brasiliano non vuole assolutamente far partire nonostante il pressing asfissiante della Roma. "Ho davvero bisogno di lui. - ha detto in conferenza stampa il nuovo tecnico del Peixe Daniel Aguirre - Nessuno mette in dubbio che sia una stella e mi piacerebbe che restasse con noi. Capisco la sua situazione, cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol ed essere venduto per 30 milioni. Non credo sia possibile che Marcos Leonardo se ne vada in questo momento. Non c'è un sostituto. È il migliore o uno dei migliori della squadra.

Quindi non ci penso. Capisco la situazione, sono stato anche io giocatore e conosco certe cose, lui ha una grande possibilità. Ma il momento è difficile. Non ci ho ancora parlato ma lo farò sicuramente. Capisco il calciatore, alcune decisioni sembrano giuste e altre no. Dobbiamo aiutarlo e farò di tutto per farlo stare bene. Se resta, però, potrà ottenere qualcosa anche di meglio. Dobbiamo ragionare così, perché è qualcosa che dovrà succedere".

Il calciatore continua a spingere per la cessione con il suo club

Il giocatore vuole soltanto la Roma e sta forzando la mano col. suo club per arrivare in Italia. L'attaccante brasiliano è stato oggetto di un'offerta migliorativa da parte del club capitolino, ma il Santos continua a tenere alto il muro, temendo una contestazione a causa della cattiva posizione in classifica e altri guai interni. Come detto, il classe 2003 sta spingendo molto con il Santos per essere ceduto alla Roma e ora le parti sono arrivate a un braccio di ferro. Pur di trasferirsi alla Roma, Marcos Leonardo avrebbe rinunciato alla percentuale a cui avrebbe diritto (circa il 40%) sulla sua cessione.