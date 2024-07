Roma, De Rossi ha anticipato di un giorno il raduno. Appuntamento per domani a Trigoria

La Roma ha anticipato di un giorno il raduno in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riportato da Vocegiallorossa inizierà infatti domenica 7 luglio, la stagione 2024/2025 della Roma. Il tecnico Daniele De Rossi ha infatti deciso di anticipare a domani il rientro della squadra a Trigoria: i giocatori si raduneranno nel pomeriggio, con arrivo intorno alle 17:00 per una prima sgambata e dormiranno nel centro sportivo, per poi iniziare il lavoro vero e proprio lunedì, quando nella prima mattinata saranno svolti i consueti test e nel tardo pomeriggio si inizierà a lavorare sul campo.

Dopo l'incontro tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, e Fali Ramadani, agente dell'esterno italiano, che non ha portato a nessun passo avanti, secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club giallorosso si sarebbe fatto nuovamente avanti e avrebbe trovato un accordo con la Juve sulla base di 20 milioni di euro. Ora la palla passa al giocatore che avrebbe chiesto tempo: preferirebbe andare in un club che giochi la Champions.

Tra meno di un anno, il 30 giugno 2025, il contratto di Federico Chiesa con i bianconeri scadrà e per questo motivo la Juve non intende trattenere il giocatore senza il rinnovo: se le parti arriveranno all'accordo si andrà avanti insieme ma in caso contrario la società lo cederà, per non perderlo a parametro zero e incassando comunque alcuni milioni di euro da reinvestire nel mercato in entrata in questa sessione di mercato.