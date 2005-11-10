La Roma dimentica il Real Madrid: Castro da sogno e poi Lulli, Genoa battuto 2-0

De Rossi riesce a frenare le ambizioni della Roma nel primo tempo, fin quando il Genoa viene sorpreso da un'invenzione assoluta di Castro nella ripresa. Il tap-in di Lulli a 20 minuti dalla fine permette ai giallorossi di acquisire un successo importantissimo per restare alle calcagna dell'Inter capolista, portandosi a -2.

Due traverse e tutto bloccato

È stata una vera e propria scacchiera tattica quella disegnata al via da Daniele De Rossi, che ha scelto di specchiarsi nel sistema di Gian Piero Gasperini dando vita a un duello all'ultimo respiro a tutto campo. Dall'inizio di gara il Genoa ha saputo imbrigliare una Roma lenta e troppo prevedibile, con qualche segnale lanciato da Osmajic a Gollini. I capitolini faticano a trovare le giuste distanze tra i reparti, ma dopo il quarto d'ora provano ad alzare i giri del motore chiamando in causa Bijlow prima con Soulé e poi con Rodrigo Mora, entrambi peccatori di imprecisione al momento del tiro. La crescita giallorossa diventa esponenziale attorno alla mezz'ora: al 30' Balerdi svetta sul corner di Pisilli e stampa l'incornata sulla traversa, mentre poco dopo l'ex stellina del Porto, Rodrigo Mora, impegna severamente i riflessi dell'estremo difensore genovese con un'altra girata aerea. La risposta del Genoa non si fa attendere ed è affidata al gran destro dalla distanza di El Shaarawy, che fa tremare la retroguardia avversaria infrangendosi a sua volta sul montante. Tra l'aggressività impressa dagli uomini di De Rossi e le difficoltà della Roma nel graffiare negli ultimi metri, la contesa resta incanalata sui binari dell'equilibrio e, dopo un minuto di recupero, si va al riposo sullo 0-0 di partenza.

Invenzione totale di Castro

Il Grifone è stato praticamente impeccabile in fase difensiva, solo un’autentica perla al 50' ha spezzato l'equilibrio di Roma-Genoa nella cornice dell'Olimpico. Nel cuore dell'area di rigore, Santiago Castro ha acceso la luce con una giocata di classe pura: sterzata improvvisa in un fazzoletto e fantastico golazo con scavino delizioso oltre Bijlow, per firmare l'1-0 e regalare il vantaggio ai giallorossi. Una giocata che senza dubbio ha mischiato le carte sul tavolo del Grifone, così come una serpentina di Soulé, ad arrivare fino all'area avversaria e inventarsi un assist perfetto per Lulli appostato sul secondo palo. Per il diciannovenne capitolino - il primo gol in carriera in Serie A e con la maglia giallorossa - è un gioco da ragazzi spingere in rete la sfera del 2-0 ai danni del Genoa al 68'. Il Genoa non trova il modo per scalfire le certezze dei padroni di casa dell'Olimpico, tornando al successo dopo i sette minuti da incubo con il Real Madrid in Champions League. Gasperini sale a 17 punti e al secondo posto del campionato, a -2 dall'Inter capolista, mentre De Rossi frena dopo il successo sulla Fiorentina, affogando in penultima posizione a quota 4 punti in 7 gare.