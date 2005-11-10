Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

La Roma dimentica il Real Madrid: Castro da sogno e poi Lulli, Genoa battuto 2-0

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:38Serie A
17.10.2026 22:38Serie A
Fonti preferite
Nonostante il folto turnover di Gasperini, la Roma torna a vincere all'Olimpico: piegato un ostico Genoa e vittoria ritrovata in campionato
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

De Rossi riesce a frenare le ambizioni della Roma nel primo tempo, fin quando il Genoa viene sorpreso da un'invenzione assoluta di Castro nella ripresa. Il tap-in di Lulli a 20 minuti dalla fine permette ai giallorossi di acquisire un successo importantissimo per restare alle calcagna dell'Inter capolista, portandosi a -2.

Due traverse e tutto bloccato

È stata una vera e propria scacchiera tattica quella disegnata al via da Daniele De Rossi, che ha scelto di specchiarsi nel sistema di Gian Piero Gasperini dando vita a un duello all'ultimo respiro a tutto campo. Dall'inizio di gara il Genoa ha saputo imbrigliare una Roma lenta e troppo prevedibile, con qualche segnale lanciato da Osmajic a Gollini. I capitolini faticano a trovare le giuste distanze tra i reparti, ma dopo il quarto d'ora provano ad alzare i giri del motore chiamando in causa Bijlow prima con Soulé e poi con Rodrigo Mora, entrambi peccatori di imprecisione al momento del tiro. La crescita giallorossa diventa esponenziale attorno alla mezz'ora: al 30' Balerdi svetta sul corner di Pisilli e stampa l'incornata sulla traversa, mentre poco dopo l'ex stellina del Porto, Rodrigo Mora, impegna severamente i riflessi dell'estremo difensore genovese con un'altra girata aerea. La risposta del Genoa non si fa attendere ed è affidata al gran destro dalla distanza di El Shaarawy, che fa tremare la retroguardia avversaria infrangendosi a sua volta sul montante. Tra l'aggressività impressa dagli uomini di De Rossi e le difficoltà della Roma nel graffiare negli ultimi metri, la contesa resta incanalata sui binari dell'equilibrio e, dopo un minuto di recupero, si va al riposo sullo 0-0 di partenza.

Invenzione totale di Castro

Il Grifone è stato praticamente impeccabile in fase difensiva, solo un’autentica perla al 50' ha spezzato l'equilibrio di Roma-Genoa nella cornice dell'Olimpico. Nel cuore dell'area di rigore, Santiago Castro ha acceso la luce con una giocata di classe pura: sterzata improvvisa in un fazzoletto e fantastico golazo con scavino delizioso oltre Bijlow, per firmare l'1-0 e regalare il vantaggio ai giallorossi. Una giocata che senza dubbio ha mischiato le carte sul tavolo del Grifone, così come una serpentina di Soulé, ad arrivare fino all'area avversaria e inventarsi un assist perfetto per Lulli appostato sul secondo palo. Per il diciannovenne capitolino - il primo gol in carriera in Serie A e con la maglia giallorossa - è un gioco da ragazzi spingere in rete la sfera del 2-0 ai danni del Genoa al 68'. Il Genoa non trova il modo per scalfire le certezze dei padroni di casa dell'Olimpico, tornando al successo dopo i sette minuti da incubo con il Real Madrid in Champions League. Gasperini sale a 17 punti e al secondo posto del campionato, a -2 dall'Inter capolista, mentre De Rossi frena dopo il successo sulla Fiorentina, affogando in penultima posizione a quota 4 punti in 7 gare.

Articoli correlati

Immagine news 1
Roma, Gasperini: "Non avevo dubbi della reazione"
Immagine news 2
Roma, Gasperini: "Che fastidio quei 7 minuti col Real. A rivedere la giocata di Castro..."
Immagine news 3
Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 7ª giornata di campionato
Immagine news 4
Roma, Castro: "Felice del primo gol dopo tanti pali presi. Lulli lavora come un cane"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
23:15 Serie A
Genoa, De Rossi svela: "Baldanzi con un fastidio all'adduttore". Su Wiafe: "Mi piace tanto"
Immagine news 2
23:07 Serie A
Roma, Gasperini: "Che fastidio quei 7 minuti col Real. A rivedere la giocata di Castro..."
Immagine news 3
23:00 Serie A
Roma, Castro: "Felice del primo gol dopo tanti pali presi. Lulli lavora come un cane"
Immagine news 4
22:52 Serie A
Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
Immagine news 5
22:50 Serie ALive TMW
Live TMWGenoa, a breve la conferenza stampa di De Rossi
Immagine news 6
22:50 Serie ALive TMW
Live TMWRoma, a breve la conferenza stampa di Gasperini
Immagine news 7
22:45 Serie A
Roma-Genoa 2-0, le pagelle: Castro da cineteca, ma è Lulli MVP. El Shaarawy sulla traversa
Immagine news 8
22:38 Serie A
La Roma dimentica il Real Madrid: Castro da sogno e poi Lulli, Genoa battuto 2-0
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
Immagine top news n.1 Roma-Genoa 2-0, le pagelle: Castro da cineteca, ma è Lulli MVP. El Shaarawy sulla traversa
Immagine top news n.2 Adams nuovo Doge di Venezia: ecco quanto può costare il colpo più caro della storia del club
Immagine top news n.3 Com'è andata la prima Inter senza Lautaro? Thuram e Bonny decisivi, Pio Esposito rimandato
Immagine top news n.4 D'Amico: "Endrick a gennaio? Vogliamo calciatori forti e trattenere chi arriva in prestito"
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Inter prima da sola almeno per una notte, +3 sulla Lazio
Immagine top news n.6 Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: la scelta su Mora, Castro e l'ex El Shaarawy dal 1'
Immagine top news n.7 Kolo e Woltemade insieme dal 1'? Spalletti: "Non esistono titolari e riserve. Ci devo pensare"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.3 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.4 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Genoa, De Rossi svela: "Baldanzi con un fastidio all'adduttore". Su Wiafe: "Mi piace tanto"
Immagine box news Serie A Roma, Gasperini: "Che fastidio quei 7 minuti col Real. A rivedere la giocata di Castro..."
Immagine box news Serie A Roma, Castro: "Felice del primo gol dopo tanti pali presi. Lulli lavora come un cane"
Immagine box news Serie A Serie A, la classifica aggiornata: la Roma scavalca la Lazio e si porta a -2 dalla vetta
Immagine box news Serie A Genoa, a breve la conferenza stampa di De Rossi
Immagine box news Serie A Roma, a breve la conferenza stampa di Gasperini
Serie B
Immagine box news Serie B Cremonese, Pecchia: "Il passivo troppo pesante, la rete di Moreo ha rotto gli equilibri
Immagine box news Serie B Pisa, Bianco: "Vittoria meritata, escluso un quarto d'ora non c'è stata partita"
Immagine box news Serie B Carrarese, la gioia di Rubino: "Sto trovando continuità, ma posso ancora migliorare"
Immagine box news Serie B Ascoli, Rizzo si gode il primo gol in Serie B: "Lo dedico a mio papà"
Immagine box news Serie B Modena, Tonoli dopo il ko con la Carrarese: "Pagato l'approccio, col Cesena vogliamo rifarci"
Immagine box news Serie B Pisa-Cremonese 3-1, le pagelle: Bianco la vince con i cambi, non basta l'eurogol di Berti
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il Potenza vince ancora: 2-1 al Catania. Pari fra Salernitana e Scafatese, bene il Treviso
Immagine box news Serie C Bari, Rastelli verso il Crotone: “La vittoria sembra scontata, ma non sarà così”
Immagine box news Serie C Giugliano, fatta per Cannavaro. Accordo fino a giugno con opzione per il tecnico
Immagine box news Serie C Giugliano, Paolo Cannavaro per la panchina: trattativa chiusa. Ora il Foggia
Immagine box news Serie C Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Bene la Reggiana. Inter ko interno
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Juventus-Lazio, Spalletti cerca risposte contro la capolista
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Femminile, vittoria di misura per la Ternana: Lazio battuta 1-0
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio