Roma, Dybala resta: a mezzanotte scade la clausola, da domani nel vivo la questione rinnovo

Paulo Dybala e la Roma, avanti insieme? Affermativo. E un altro 'sì' potrebbero pronunciarselo a vicenda molto presto, come si legge sul Corriere della Sera. A mezzanotte scadrà la clausola per risolvere il contratto anticipatamente tramite il pagamento di una cifra diversa per club italiani e stranieri (ma cambia poco perché nessuno la pagherà).

Da domani affondo per il rinnovo

Soltanto da domani, poi, entrerà nel vivo la questione riguardante al rinnovo contrattuale, scrive il quotidiano. Il fantasista argentino, già in gran forma in questo pre-campionato, sarà il perno su cui poggerà il progetto giallorosso della prossima stagione. Dybala e altri dieci, insomma. La Joya non lascia e forse raddoppia.