© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Il Tempo oggi in edicola Edin Dzeko avrebbe già trovato l'accordo con il West Ham, squadra inglese che si è dimostrata la più interessata a lui, anche nel mercato invernale, nel corso del quale ha offerto 10 milioni alla Roma per il cartellino giocatore. L'offerta fu rispedita al mittente da Monchi, con l'intenzione di alzarla almeno a 20. Gli Hammers garantirebbero al bosniaco un contratto biennale con le stesse cifre che percepisce a Roma.