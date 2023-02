Roma, El Shaarawy: "La classifica è corta, l'obiettivo è arrivare in Champions"

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Lecce. "La classifica è molto corta, l'obiettivo è quello di arrivare in Champions. Vincendo c'è quella spinta in più per vincere ancora, il nostro obiettivo deve rimanere la Champions e abbiamo tutte le carte in regola".