Roma, fatta per il ritorno di Smalling. Risolti anche i problemi sulla durata del contratto

Come già anticipato dalla redazione di VoceGialloRossa.it, per Chris Smalling è vicina la fine dell'avventura al Manchester United, per essere nuovamente un calciatore della Roma. I giallorossi hanno trovato l'accordo con i Red Devils per un trasferimento a titolo definitivo che prevede il versamento di 9 milioni più quattro di bonus. Smalling, che quest'oggi non si è allenato con il Manchester United, ha infatti risolto i problemi legati alla durata del suo contratto con la Roma (i giallorossi proponevano 3 anni mentre lui ne chiedeva 4).