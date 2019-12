Roma, Fazio: "Non siamo favoriti per il quarto posto. A Firenze gara tosta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Federico Fazio, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Non siamo i favoriti per il quarto posto, il campionato è ancora lungo. La partita di Firenze sarà fondamentale, per finire al meglio l'anno. Vogliamo fare molti punti e sarà molto importante vincere contro la Fiorentina in trasferta".

Si aspettava un Fonseca così?

"Dobbiamo lavorare ancora molto ma quando arriva un allenatore nuovo, con idee nuove, ci vuole un po' di tempo per assimilare tutto. Adesso però le cose vanno bene e il lavoro del mister è ottimo".

Anche chi entra dopo riesce a dare un ottimo contributo.

"Questo è molto importante perché le partite da giocare sono tante. Vogliamo arrivare lontano in tutte e tre le competizioni. È importante essere al massimo quando si viene mandati in campo".

Cosa scatta dentro un calciatore quando non è più titolare?

"Niente, come ho detto le partite sono tante e il campionato è lungo. L'importante è essere a disposizione".

La Fiorentina sarà senza Ribery e probabilmente senza Chiesa.

"Non sappiamo se giocherà Chiesa o meno ma giocare a Firenze è difficile, sarà una partita tosta ma vogliamo i tre punti prima della sosta. Dobbiamo entrare in campo con cattiveria e voglia di vincere".