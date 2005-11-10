Roma, tutto funziona alla perfezione. Napoli, l'esame è sabato

Nel corso del TMW News spazio a tutte le considerazioni sulla sfida vinta nettamente dalla Roma contro lo Slovan. I giallorossi, anche se Gasperini non ha schierato i titolarissimi, hanno dimostrato di avere meccanismi perfettamente oliati. Ne parliamo con Franco Peccenini, con cui ci soffermiamo anche sulla partita in programma sabato al Maradona tra la Roma e il Napoli. I partenopei sono reduci dalla vittoria con il Bodo Glimt e devono dimostrare di aver recuperato un po' di certezze dopo la sconfitta in campionato contro il Venezia.

La gioia di Gasperini

"La squadra sta bene e tutti provano a fare giocate importanti", ha commentato il tecnico della Roma dopo la vittoria di ieri sera. "Guardiamo le cose da migliorare: potevamo sfruttare meglio alcune chance, soprattutto nel primo tempo". Poi guardando al futuro in Champions ha detto: "Ora abbiamo Manchester e sarà difficile e poi il PSG, la squadra più forte in assoluto. Dobbiamo trovare sempre qualcosa che ci aiuti a migliorarci. Mi sono piaciute le rotazioni fatte: erano 3 i giocatori che hanno giocato 90 minuti nella scorsa gara in mediana. Ora recuperiamo Cristante ed è certamente importante. Tutti hanno giocato parecchio e con la prospettiva di essere pronti anche per le prossime".

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