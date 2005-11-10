Roma, Gasperini e la battuta sul subbuteo di Fabregas: "Non so quanto sia finita..."

Mister Gian Piero Gasperini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Como, ha spese belle parole per la squadra allenata da mister Cesc Fabregas e scherzato sull'aneddoto del subbuteo usato dallo spagnolo sul palco del Festival dello Sport di Trento per spiegare proprio come affrontare la Roma. Di seguito le dichiarazioni del tecnico giallorosso.

Il pensiero di Gasperini sul Como

Quanto peso avrà questa partita? Cosa si aspetta dal Como?

"La squadra di Fabregas ha dimostrato con i risultati il proprio valore: meritano tutti gli elogi che ricevono. Competono per le primissime posizioni. L'Inter è sopra a tutti ancora: la nostra partita contro l'Inter è stata positiva, ripartiamo da lì. Poi ci sono Como e le altre che si giocano i posti dietro all'Inter. Loro, come noi, hanno diverse possibilità: nelle due partite della passata stagione contro di noi hanno giocato con la difesa a 3. L'aspetto tattico è importante, ma non è determinante".

Cosa pensa dell'analisi di Fabregas della sua Roma al subbuteo?

"Non so quanto sia finita (ride, ndr). Vedremo domani".

Qual è il motivo per cui a Roma non si vince? Come si costruisce un progetto vincente?

"Domanda lunga alla vigilia del Como (ride, ndr). Vi lascio alle vostre considerazioni".