Roma, Gasperini: "Che fastidio quei 7 minuti col Real. A rivedere la giocata di Castro..."

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato al termine del successo per 2-0 sul Genoa ai microfoni di Sky Sport: "Questa sera non era facile, con il Genoa nel primo tempo è stato difficile prendere le misure. Una squadra giovanissima in campo, sono stati bravi tutti, abbiamo vinto una partita che conta molto".

Che risposta di questo gruppo così giovane.

"Non avevo dubbi su questo. Sotto l'aspetto caratteriale ed emotivo questo gruppo è straordinario, ma questa gara non era facile. La giocata di Castro l'ho solo percepita dalla panchina, a rivederla è ancora più bella. C'era difficoltà nelle palle lunghe, non facili da gestire. Ma siamo venuti fuori".

L'anno scorso c'era la Roma degli 1-0. Ora siete esplosi nei gol realizzati... e Malen non è l'unica spiegazione.

"Non era facile. L'anno scorso ero appena arrivato, abbiamo fatto un bel po' di strada. Poi non c'era Malen, Dybala solo saltuariamente e adesso abbiamo conoscenze maggiori. Sono passati 15-16 mesi, abbiamo accumulato partite e prestazioni, oltre che soddisfazioni. Abbiamo una facilità realizzativa che non avevamo l'anno scorso. Anche Mora ha sfiorato il gol di testa. Abbiamo assimilato molte situazioni e possibilità di arrivare in gol".

Avete reagito bene dopo la Champions.

"Perdere in quella maniera è stato devastante, avevamo fatto una prestazione di assoluto valore e strameritata nel risultato. Ce la siamo complicata in 7 minuti con tre calci d'angolo che non erano frutto di niente, solo di un po' di pressione e contro una squadra in grandissima difficoltà. Questo ci ha dato enormemente fastidio, non avevo dubbi che avremmo reagito così. Ho volutamente scelto di cambiare molto, questi ragazzi avevano un'energia addosso che molti ragazzi hanno vissuto in panchina col Real. Ero sicuro che non avremmo fallito sotto quel profilo. Poi il Genoa, sul piano tattico, ci creava dei problemi anche se non aveva i campioni del Real Madrid".