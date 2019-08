Roma-Genoa, 2-2 al 45': super gol di Dzeko, Pinamonti protagonista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima uscita ufficiale in stagione per la Roma di Paulo Fonseca che all’Olimpico ha mandato in campo praticamente tutta la vecchia guardia. Un solo volto nuovo, Paul Lopez, per il resto gli stessi giocatori che hanno raggiunto soltanto il sesto posto lo scorso anno. Dall’altra parte Aurelio Andreazzoli ha scelto di affidare le chiavi del suo centrocampo subito a Lasse Schone, con Kouame e Pinamonti in attacco dal 1’.

Subito Roma - Dopo neanche sei minuti i giallorossi si sono portati in vantaggio con Cengiz Under. Contrasto a centrocampo tra Kluivert e Romero con la palla che è schizzata dalle parti di Dzeko: filtrante del bosniaco per Cengiz Under che si è accentrato saltando prima Criscito e poi Zapata, battendo Radu con un sinistro sul primo palo. Due minuti più tardi lo stesso Under ha poi sfiorato il raddoppio ma il suo diagonale di sinistro è finito a lato di poco.

Pari di Pinamonti - Dopo 10 minuti, al 16’, pareggio del Genoa. Lancio dalle retrovie all’interno dell’area di rigore della Roma e sponda di Romero, che si trovava in sortita offensiva, per Andrea Pinamonti: bravissimo l’attaccante classe 1999 nello spostarsi il pallone sul sinistro e nel battere Pau Lopez. Disattenta la difesa giallorossa che si è fatta trovare impreparata.

Ancora Roma - Al 31’ il capolavoro di Edin Dzeko. Lancio di Cristante e ottimo movimento a tagliare l’area di rigore del bosniaco che dopo aver saltato con un tunnel Zapata si è accentrato e ha battuto Radu sulla pressione di Romero con un destro sul secondo palo. Davvero straordinaria l’azione del 9 giallorosso che ha fatto esplodere l’Olimpico. Dopo pochi minuti destro al volo da fuori di Florenzi su azione di calcio d’angolo e risposta dell’estremo difensore rossoblù, con il capitano giallorosso ammonito poi al 38’.

Rigore Genoa - Al 40’ Fazio si fa sorprendere da Kouame alle spalle: la palla finisce sui piedi di Pinamonti che viene affossato in area di rigore da Juan Jesus. Calcio di rigore netto per il Genoa: dal dischetto di presenta Criscito con Pau Lopez che riesce solo a toccare, senza però evitare il gol del 2-2. Prima della battuta ammonito Juan Jesus per proteste, con l’arbitro che successivamente concede 4’ di recupero, nei quali la Roma prova a tornare in vantaggio per la terza volta con Kluivert che ha creato scompiglio sulla sinistra impegnando poi Radu. Ancora giallorossi in pressing nei minuti finali con una punizione di Kolarov che ha impegnato Radu ma il risultato è rimasto fermo sul 2-2 fino al duplice fischio che ha chiuso questo scoppiettante primo tempo.

Clicca qui per la diretta testuale della partita.