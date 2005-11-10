Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: confermate cinque assenze, ci sono tanti Primavera
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Niccolò Righi
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Oggi alle 14:00Serie A
autore Niccolò Righi
17.10.2026 14:00Serie A
Calcio d'inizio questa sera, alle ore 20:45 all'Olimpico e valido per la settima giornata. Gasp senza Malen, Dybala, Kone, Svilar e Cristante
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Dopo la delusione in Champions League contro il Real Madrid la Roma torna di scena in campionato. Questa sera i giallorossi se la vedranno all'Olimpico contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi. Campanello d'allarme per Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno degli infortunati Svilar, Cristante, Konè e Dybala e dello squalificato Malen. Di seguito i convocati.
Roma-Genoa, i convocati di Gasperini
Portieri: Vasquez, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Hermoso, Mancini, Balerdi, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Pellegrini, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Mora
Attaccanti: Castro, Soulé, Arena, Paratici, Camara
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