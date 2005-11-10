Roma-Genoa, le formazioni ufficiali: la scelta su Mora, Castro e l'ex El Shaarawy dal 1'

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Genoa, match valido per la settima giornata di Serie A. Di seguito le scelte dei rispettivi allenatori per la sfida in programma all'Olimpico (ore 20.45). Gasperini ne cambia 7 rispetto alla sfida in settimana con il Real Madrid: entra Balerdi dal 1' nella difesa a tre con N’Dicka e Koulierakis. A centrocampo - complici gli infortuni di Koné e Cristante - ecco De Roon-Pisilli in coppia con Lulli e Rensch sugli esterni. In attacco la grande novità: Soulé e Mora sulla trequarti in appoggio a Santiago Castro titolare. Nemmeno convocato Paulo Dybala, come risaputo Malen non sarà a disposizione per il cartellino rosso preso a Como nella scorsa giornata.

Lato Genoa, invece, l'ex Daniele De Rossi conta su un giocatore dal passato giallorosso come Stephan El Shaarawy mentre in attacco spazio al croato Osmajic, reduce da un gol e un assist nell'ultimo match contro la Fiorentina. In aiuto in proiezione offensiva ecco Messias dal 1', mentre Hamed Traorè si accomoda in panchina. Nessuna chance per l'altro ex Baldanzi, che dovrà aspettare un'occasione a gara in corso, in difesa invece spazio alle certezze Marcandalli-Ostigard-Vasquez.

Le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, N’Dicka, Koulierakis; Lulli, De Roon, Pisilli, Rensch; Soulé, Mora; Castro.

A disposizione: Arena, Camara, De Marzi, Di Nunzio, Ghilardi, Hermoso, Mancini, Molina, Paratici, Lorenzo Pellegrini, Vasquez, Wesley.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka; Messias, El Shaarawy; Osmajic.

A disposizione: Amorim, Baldanzi, Drameh, Klisys, Mitaj, Otoa, Robinho Jr, Sabelli, Sommariva, Stolz, Hamed Traorè, Vaz, Vitinha.

Allenatore: Daniele De Rossi.