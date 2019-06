© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per la Roma sono diventate quasi favorevoli le condizioni per provare il colpo Gonzalo Higuain. L'argentino è stato messo alla porta dalla Juventus per le scelte di Sarri. Con Ronaldo punta e Mandzukic verso la permanenza, il Pipita è destinato a cambiare aria.

La valutazione - La Juventus è pronta a lasciarlo partire con la formula del prestito oneroso da 12 milioni di euro e i giallorossi hanno la possibilità di rimpiazzare Dzeko con un'altra punta di grande esperienza, anche internazionale.

Questione ingaggio - Qualcuno aveva posto dei dubbi sull'entità del contratto del calciatore, ma di fatto, la differenza con il bosniaco è di "soli" due milioni: 11 lordi contro 13, niente di impossibile dunque. Lui ha offerte dalla Germania e dalla Spagna, ma Gonzalo è pronto a restare in Italia davanti a un progetto che lo veda centrale nella pianificazione della nuova stagione e che sia di primo livello, almeno sotto il piano del prestigio.