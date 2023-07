Roma, il piano per il rinnovo di Dybala: proposta fino al 2026 con aumento dell'ingaggio

La giornata di ieri è stata importante, per la Roma e soprattutto per Paulo Dybala. A mezzanotte, infatti, è scaduta la clausola da 12 milioni che gli avrebbe permesso di lasciare i giallorossi. Per lui erano arrivate offerte dall'Europa (Chelsea e Inter) e dall'Arabia, ma ha preferito rimanere alla corte di Mourinho. Scampato il pericolo addio, il club vuole blindare la Joya con il rinnovo.

Come riporta il Corriere della Sera, l'intenzione è di allungare il contratto di Dybala fino al 2026 e di non rimettere alcuna clausola rescissoria. Il rinnovo porterebbe anche un aumento dell'ingaggio, che lo scorso anno è stato di 6 milioni di euro tra parte fissa (3,8) e bonus individuali e di squadra. Il nuovo contratto prevedrebbe l'aumento della parte fissa a 5 (più bonus) per la stagione che sta per iniziare, mentre in quella successiva salirebbe a 6. Pinto ne parlerà con i suoi agenti dopo la fine del mercato, con la volontà di chiudere quanto prima la vicenda.