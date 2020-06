Roma, Juan Jesus non lascia e chiama Nainggolan: "Manca il capobranco del casino"

Juan Jesus ha ben chiaro il proprio destino e soprattutto il fatto che non sarà lontano da Roma. Il brasiliano, rispondendo a un tifoso che lo stava criticando per non essersi trasferito durante la finestra di mercato invernale, ha risposto in modo duro: "Io lontano dalla Roma? Non credo proprio. Tutta la squadra sta bene qui, è impossibile scegliere destinazione migliore". Non solo, JJ ha anche invitato l'ex compagno Nainggolan a tornare in giallorosso quanto prima: "Ti aspettiamo, manca il capobranco del casino! Tu sei il Lupo Ninja!"