Roma, Jurgen potrebbe non arrivare causa Covid. Il Valencia tenta l'inserimento

Il terremoto di sistema causato dal Coronavirus che ha sconvolto il mondo del pallone potrebbe incidere su alcune operazioni di mercato, di fatto concluse, dai club di Serie A e non solo. Ad esempio, stando a quanto riportato da Il Tempo la Roma rischierebbe di vedersi sfuggire dalle mani Oliver Jurgen, giovane talento 2003 ufficializzato lo scorso gennaio come nuovo acquisto proveniente dall’Hellas Verona. Il giocatore, infatti, non avrebbe ancora firmato tutta la documentazione e questo avrebbe permesso al Valencia di tentare l’inserimento in extremis.