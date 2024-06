Ufficiale Juventus, Schatzer torna dal prestito alla Sampdoria e rinnova fino al 2027

vedi letture

Eva Schatzer torna in bianconero al termine del prestito annuale alla Sampdoria e prolunga il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2027. Un'altra bella notizia, dunque, dopo quella che ha visto compiere a Chiara Beccari lo stesso percorso di Eva, ma dal Sassuolo.

Schatzer torna nel club che l'ha vista crescere, bruciare le tappe e diventare un pilastro dell'Under 19 – nonostante la giovanissima età – , prima di vederla andare via in prestito per giocare la sua prima stagione pienamente "tra le grandi". Sì, pienamente, perché Eva il calcio professionistico lo inizia a conoscere alla Juventus esordendo in Prima Squadra, totalizzando tre presenze in Coppa Italia ed essendo una tra le prime giocatrici provenienti dal Settore Giovanile bianconero (insieme a Beccari e Pfattner) a firmare il suo primo contratto da professionista.