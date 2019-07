Roma, Juve disposta a pagare parte dell'ingaggio di Higuain

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus continua a cercare una nuova piazza per Gonzalo Higuain, che non rientra nei piani di Sarri e che guadagna 7,5 milioni di euro a stagione fino al 2021. I bianconeri sono pronti a contribuire al suo passaggio alla Roma nel caso in cui si convincesse ad accettare la proposta giallorossa. Paratici potrebbe pagare una sostanziosa buonuscita che completi la distanza contrattuale con ciò che potrà offrirgli Petrachi, ovvero massimo 4,5 milioni di euro a stagione. Per il momento il Pipita non è convinto della destinazione romanista, ma nel caso in cui tra qualche settimana le offerte dell'estero dovessero continuare a essere pressoché zero, ecco che le carte in tavola potrebbero cambiare favorendo la squadra della Capitale. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.