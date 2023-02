Roma, Karsdorp non è tra i convocati ma è pronto al rientro: pace fatta con Mourinho

Rick Karsdorp non ha preso parte alla trasferta della Roma verso Lecce, ma una volta smaltito il piccolo risentimento che lo ha costretto a restare fuori, rientrerà regolarmente tra i convocati, superando i problemi con Mourinho, pronto a riabbracciarlo dopo i mesi di tensione. Lo aveva anticipato in qualche modo anche Tiago Pinto, ora è prossimo a diventare realtà. Quello che non cambierà riguarda la questione disciplinare, tra multe e arbitrato per la decurtazione dello stipendio e la causa per mobbing, le controversie tra giocatore e club seguiranno il decorso previsto, nonostante l'ormai prossimo ritorno in campo.