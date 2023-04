Roma, Kluivert osservato speciale a Valencia. L'Ajax vorrebbe riportarlo in Olanda

vedi letture

Nella sfida disputata lunedì tra Valencia e Rayo Vallecano c'era un osservato speciale. L'Ajax, infatti, avrebbe fatto seguire da vicino la prestazione di Justin Kluivert: l'olandese, di proprietà della Roma, aveva lasciato Amsterdam nel 2018 per 17 milioni di euro e oggi è in prestito - con opzione di acquisto fissata a 15 milioni e in scadenza a fine maggio - nella squadra allenata da Ruben Baraja. A riportarlo è As.