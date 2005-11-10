Roma, Malen assicura: "Ero davvero infortunato. Io o Lautaro? Dico Malen"

L'attaccante della Roma, Donyell Malen, ha rilasciato una intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha parlato sia dell'impatto avuto sul mondo giallorosso, con i suoi gol, che del rapporto con il compagno Paulo Dybala. "Se ero davvero infortunato o 'poco infortunato' come ha detto Xavi? Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale", assicura l'olandesee.

Sulla coppia con Paulo Dybala e il soprannome giornalistico ormai diffuso per esaltare il loro feeling: "Dybalen o Dymalen? Dymalen... fa pensare alla connessione, sì, è divertente online... Il feeling con Paulo è stato immediato".

Malen rilancia la sfida all'altro attaccante visto - per ovvi motivi di status e curriculum - come il primo rivale per il trono di capocannoniere: "A fine stagione chi avrà segnato di più tra me e Lautaro? Meglio che mi concentri su me stesso. Malen o Lautaro? Malen".