Roma, Mancini: "Il gol? Oggi è andata bene. Superiori alla Juve come atteggiamento"

vedi letture

Il difensore della Roma Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro la Juventus arrivata grazie ad un suo gol.

Se ti avessero detto che il primo gol stagionale l'avresti fatto così?

"Non ci avrei creduto. Sono stato fortunato, oggi è andato tutto bene e sono contento".

Cosa hai pensato quando hai tirato?

"Capita poco a noi difensori, ho visto una possibilità ed è andata bene".

Stasera il giusto atteggiamento, non come a Cremona.

"Bisogna capire che contro chiunque dobbiamo avere questo atteggiamento. Potevamo avere qualche punto in più, ma oggi abbiamo meritato di vincere".

Questa Roma può andare in Champions?

"Bisogna interpretare le partite come questa. La Juve ha preso qualche palo, ma come atteggiamento siamo stati superiori".

I tifosi ora si aspettano dei gol di testa?

"L'importante è vincere, non segnare"