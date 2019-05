Roma, Manolas stecca Di Francesco: "Abbiamo cambiato mentalità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore della Roma, ha parlato all'AS Roma Match Preview Program. "Quando perdi contro la SPAL, pareggi col Chievo da 2-0 in casa o 2-2 contro il Cagliari in 9vs11 resta qualche rimpianto. Adesso potevamo essere già in Champions. Adesso siamo più compatti, la squadra va meno avanti per pressare però si vede che questo porta a più risultati. Con il Genoa sarà tosta, difficile, contro una squadra che si deve salvare. Dobbiamo entrare per vincere. Se non vinci la Champions si allontana. Dipende dall'Atalanta, se le vincono tutte non possiamo fare nulla. Dobbiamo vincerle tutte e sperare che le altre sbaglino. Una situazione mai vista da quando sono in Italia. Speriamo che andremo noi in Champions".

Ultime quattro gare: un solo gol subito: "Adesso siamo una squadra più compatta, a differenza di quando c’era Di Francesco abbiamo cambiato mentalità. Prima andavamo a pressare sempre in alto, adesso siamo più uniti. Questo atteggiamento si vede che porta più risultati".

Il gruppo Roma è finalmente al completo: "Quanto è importante? Tanto, perché quest’anno non siamo mai stati al completo, ci è mancato non essere tutti a disposizione per avere continuità. Ora tutti i giocatori sentono la pressione, tutti vogliono giocare al meglio, perché c’è qualcuno dietro pronto ad entrare. Quando si è al completo è sempre meglio".

Manolas su Ranieri: "Adesso il mister cerca sempre di darci motivazioni, gli allenamenti che fa sono sempre competitivi. Nelle partitelle ti dà la carica, per vincere sempre, poi lo trasferisce anche in campo. È un grandissimo uomo, ti parla sempre in faccia, mai alle spalle. Ha dato il suo contributo mettendo in campo la squadra sempre compatta, è la sua filosofia".