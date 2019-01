© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma pensa a Daniele Rugani per la difesa della prossima stagione. Con Manolas che potrebbe andare al Manchester United il direttore sportivo giallorosso, Monchi, è già alla ricerca del sostituto e l'italiano classe 1994 sarebbe il profilo giusto. Al momento il calciatore non è felice del suo impiego alla Juventus ma i prossimi mesi saranno decisivi per capire se chiederà o meno la cessione alla Vecchia Signora. A riportarlo è il Corriere dello Sport.