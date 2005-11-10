Roma, Mora: "Una novità giocare con Castro. Vogliamo un'ottima gara con il Genoa"

Rodrigo Mora, esterno d'attacco della Roma oggi in campo titolare con Soulé alle spalle di Santiago Castro per affrontare il Genoa all'Olimpico, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Penso che, a parte il risultato non positivo in settimana, la squadra abbia fatto un ottimo lavoro. Abbiamo disputato un'ottima partita, ad altissimo livello contro una squadra come il Real. Vogliamo fare lo stesso oggi".

Oggi parti dal 1' con Soulé e Castro in attacco.

"Sì, siamo tre ottimi giocatori. Con Soulé ho già giocato, con Castro è la prima volta. È una novità ma non vedo l'ora di giocare con lui".