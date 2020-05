Roma, nessuno è incedibile: anche Zaniolo e Pellegrini sacrificabili per ragioni di bilancio

Nella rosa della Roma, con un indebitamento finanziario netto adjusted di 278,5 milioni e una possibile perdita stimata in tripla cifra, non esistono incedibili in vista dell'estate ormai alle porte. Oggi, con Mr. Friedkin scomparso dai radar, neanche Nicolò Zaniolo (Juventus e Liverpool) e Lorenzo Pellegrini (Paris Saint-Germain) fanno così eccezione. Come riporta La Stampa, infatti, gli eventuali sacrifici dei due gioielli frutterebbero larga parte delle plusvalenze necessarie per colmare il buco in casa giallorossa.