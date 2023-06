Roma, non solo la stangata UEFA a Mourinho. 55.000 euro di multa e una trasferta vietata

vedi letture

Non solo la squalifica di quattro giornate a Jose Mourinho. La UEFA, dopo la finale di Budapest tra Roma e Siviglia, ha deciso di vietare la trasferta ai giallorossi per una gara in Europa e di multare il club capitolino di 55.000 euro. Questo il comunicato:

"L'Organo disciplinare, etico e di controllo UEFA ha preso le seguenti decisioni che influenzerebbero la partecipazione dei tifosi alle partite UEFA:

Partita: Sevilla FC - AS Roma, giocata il 31 maggio 2023 a Budapest, Ungheria (finale di UEFA Europa League 2023)

- Multare l'AS Roma di € 50.000 e vietare all'AS Roma di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima (1) partita delle competizioni UEFA, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla.

- Multare l'AS Roma per 5.000 euro per comportamento scorretto della squadra.

- Di condannare l'AS Roma a contattare la Federcalcio ungherese entro 30 giorni per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi, ovvero per i bidoni rotti, le scatole di carta, i bicchieri, i tappi dei cavi e i due sedili rotti".