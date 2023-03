Roma, Olimpico sold out contro la Real Sociedad: 1844 tifosi spagnoli in arrivo

Sono 1844 i tifosi della Real Sociedad che hanno acquistato il biglietto per assistere alla partita di giovedì prossimo contro la Roma valida per gli ottavi di finale di Europa League. L'Olimpico sarà vestito a festa visto che i biglietti riservati ai giallorossi sono sold out e che, grazie ai quasi 2mila sostenitori spagnoli presenti nel settore ospiti, la capienza massima verrà praticamente raggiunta per una sfida considerata fondamentale da entrambe le formazioni.