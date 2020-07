Roma-Parma 2-1, le pagelle: Veretout decisivo, Peres utile. Sfortuna Cornelius

vedi letture

Dopo tre sconfitte consecutive, torna a vincere la Roma di Paulo Fonseca. I giallorossi battono il Parma in rimonta al termine di una sfida combattuta: vantaggio ospite con il rigore trasformato da Kucka, poi sale in cattedra Mkhitaryan, che prima segna, poi serve l'assist per il bolide di Veretout.

ROMA

Pau Lopez 6 - Deve intervenire pochissime volte. Kucka è freddo dal dischetto e lo spiazza.

Mancini 5,5 - Dalle sue parti staziona Gervinho e spesso sono dolori. Poi rischia di combinarla grossa: l'impressione è che Fabbri lo grazi dopo un mani in area di rigore.

Cristante 5,5 - Fonseca lo schiera come centrale di difesa e l'ex Atalanta la combina subito grossa, atterrando Cornelius e provocando il rigore trasformato da Kucka. Poi prende le misure e concede poco agli attaccanti avversari.

Ibanez 6,5 - Ordinato, sempre puntuale nelle chiusure, annulla Kulusevski nel primo tempo e va vicino alla rete del 2-1 nel finale.

Bruno Peres 6,5- È uno dei più attivi della squadra giallorossa. Pezzella fa fatica a contenerlo e viene saltato in occasione del gol del pari. Un assist e tanta buona volontà, l'ex Torino dimostra di essere ancora utile alla causa. (Dal 67' Kolarov 6 - Quasi mezzora, compreso il recupero, in cui svolge il compitino senza strafare).

Diawara 6 - L'ex centrocampista di Bologna e Napoli sembra aver ritrovato fiducia e condizione, dopo qualche uscita non proprio positiva. Fatica un po' solo nella ripresa. (Dall'83' Villar 5,5 - La Roma vince ed è un bene per il centrocampista spagnolo, che si divora due reti clamorose nel finale).

Veretout 7 - Come sempre letale con le conclusioni da fuori area. Stavolta non c'è VAR che tenga: il gol è buono ed è importantissimo.

Spinazzola 6 - Buona prova per il terzino giallorosso, affidabile su entrambe le fasce e sempre presente in fase di spinta.

Pellegrini 6,5 - Un po' sfortunato, perché il palo colpito nel primo tempo grida vendetta. È in crescita e si sente. (Dall'83' Carles Perez s.v.).

Mkhitaryan 7 - Sempre più leader di una squadra che sembra aver perso qualche certezza. L'armeno entra in tutte le azioni più pericolose: prima segna il pareggio, poi serve a Veretout l'assist per il 2-1. (Dal 90' Zaniolo s.v.).

Dzeko 6 - Il bosniaco prosegue il suo digiuno personale. Pochi palloni giocabili e nessuna occasione, serata difficile per lui, anche se nel finale fa salire bene la squadra.

Allenatore: Paulo Fonseca 6 - Conferma la difesa a tre ma raccoglie pochi frutti nei primi minuti. Cristante, la scelta a sorpresa al centro della retroguardia, stende Cornelius in area e permette ai ducali di andare subito in vantaggio. La sua squadra fa valere però il maggiore tasso tecnico e ribalta il punteggio grazie a giocate individuali. Tre punti che sono ossigeno, in un momento molto difficile.

PARMA

Sepe 6,5 - Non può nulla sui due gol avversari. Nel finale tiene a galla i suoi con un paio di interventi provvidenziali.

Darmian 6 - Dalle sue parti la Roma non riesce a sfondare. Esperienza e qualità, punto forte della difesa ducale.

Iacoponi 6 - Nessuna difficoltà in marcatura su Dzeko, che non si vede quasi mai.

Bruno Alves 5,5 - Qualche sbavatura di troppo: spesso in ritardo sulle chiusure, alcuni buchi rischiano di essere fatali alla difesa gialloblù.

Pezzella 5 - Bruno Peres è in serata e gli va via in più di un'occasione. Decisivo il contrasto perso al 43', che permette al brasiliano di servire a Mkhitaryan il più facile degli assist.

Kucka 6 - Segna il rigore con freddezza, ma in mezzo al campo soffre la maggiore voglia dei padroni di casa.

Hernani 5,5 - D'Aversa confida molto nel regista brasiliano, ma non riesce a dare qualità alla manovra. (Dall'87' Scozzarella s.v.).

Barillà 5,5 - Tiene a fatica i centrocampisti della Roma. Non è ancora al top della condizione, ma resta una risorsa importante per il Parma. (Dal 63' Karamoh 5,5 - Impalpabile, il suo ingresso non genera alcun beneficio alla squadra di D'Aversa).

Kulusevski 5 - Non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso, ben imbrigliato dai difensori e dai centrocampisti della Roma.

Cornelius 6 - Prezioso il suo lavoro, si conquista il rigore che permette a Kucka di sbloccare la sfida. Poi si vede poco, ma spende tanto ed esce a causa di un problema fisico. (Dal 46' Kurtic 6 - Prova a dare sostanza a un centrocampo apparso in affanno nel primo tempo. Gioca tutto sommato una buona partita).

Gervinho 5 - Crea un paio di pericoli nel primo tempo e si fa annullare un gol - giustamente - per fuorigioco. Ma sembra un pesce fuor d'acqua. (Dall'87' Sprocati s.v.).

Allenatore: Roberto D'Aversa 6 - Si arrabbia, a ragione, per un rigore non concesso da Fabbri nella ripresa. La sua squadra è come sempre molto concentrata e sa cosa fare, ma è meno propositiva del solito e in alcuni momenti sembra fare fatica a costruire occasioni degne di nota. Mancano velocità e dinamismo, a causa anche della cattiva serata degli uomini più importanti e dell'infortunio di Cornelius.