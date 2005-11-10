Roma, Pisilli: "Un onore aver indossato la fascia, ma testa subito alla partita di oggi"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:23Serie A
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24.10.2026 17:23Serie A
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Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Napoli valevole per l’8^ giornata di Serie A.
Come arrivate a questa partita?
"Abbiamo giocato bene nelle ultime partite e oggi arriviamo con tanta carica".
Non sei più uno dei giovani del gruppo?
"E' stato un onore indossare la fascia, ma sono concentrato sulla partita di oggi".
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