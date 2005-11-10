Pisilli: "Sempre grato a Mou, Gasp un maestro. Scudetto? A Roma si festeggerebbe alla grande"

Intervistato da Marca, Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma, ha parlato dell'evoluzione che ha avuto la sua carriera: "Non ho mai nascosto di essere tifoso giallorosso fin da quando ero molto piccolo. È stato un onore fare il capitano. Si sono verificate una serie di circostanze a seguito delle quali la fascia è finito sul mio braccio. Non è che io sia il capitano adesso. Ogni minuto che ho giocato con la fascia è stato un grande orgoglio e una grande responsabilità".

Il paragone con Totti e De Rossi come lo vive?

"Sono mostri sacri che non possono essere paragonati ai 20 minuti miei. Non so quante partite abbiano giocato con quella fascia, hanno fatto la storia di questo club. Sono ancora un ragazzo, ho 22 anni, ho giocato 20 minuti da capitano per caso. Loro sono dei miti della città".

Lo Scudetto è un sogno^

"Nel complesso, questo è un campionato molto bello. Si gioca di più, è più dinamico, c'è più tempo effettivo e si segnano molti più gol. Penso che per il pubblico da casa sia più piacevole vedere le partite. Stiamo facendo le cose bene, entrambe le squadre romane, ma i conti li faremo alla fine, a stagione finita. Cosa farò in caso di scudetto? Non lo so. Festeggeremmo alla grande, questo è certo. Non saprei dire esattamente cosa farei. Ora dobbiamo pensare partita per partita e, come ho detto, alla fine i conti saranno fatti".

Quanto è cresciuto grazie a Gasperini?

"Non ha bisogno di presentazioni da parte mia. La storia di un club come l'Atalanta è cambiata. È arrivato da noi e nel primo anno abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo tornati in Champions League. Lui è un mestro. È davvero molto bravo. Ciò si vede dal modo in cui giocano le sue squadre. Cerco di fare bene in ogni sessione di allenamento e in ogni momento per capire appieno cosa sta chiedendo. Cerco di imparare il più possibile anche da lui".

Si tatuerà qualcosa in caso di Scudetto?

"No, non ho nessuno tatuaggio. Una cosa chiara: ho un po' paura degli aghi. I social li vedo e do loro la giusta importanza. Cerco di essere molto discreto, perché in seguito potrebbero rivelarsi un'arma a doppio taglio. Ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Forse li uso più di quanto sembri, ma sono sempre stata una persona abbastanza riservata. È solo che io sono così".

Mourinho l'ha segnata?

"Si è identificato molto con Roma e con l'atmosfera della città. Gli sarò sempre grato, perché mi ha dato l'opportunità di esordire con questa maglia e la grande soddisfazione di segnare il mio primo gol. Dopo quel primo gol non sono riuscito a contenere la mia emozione. È stata una cosa che è successa in modo naturale, non l'ho fatta apposta. È stata una reazione molto istintiva. Dopo il gol non capivo molto cosa stesse succedendo. Ero completamente confuso. È stata un'emozione così forte, del tutto inaspettata, che è molto difficile descriverla. Quando la palla è entrata ho detto: 'Non ci posso credere'. Non potevo davvero crederci. Nemmeno nello spogliatoio sono riuscito a calmarmi. Cercavo di calmarmi. Era un gol per il 3-0 in una partita di Europa League, ma all'epoca sembrava il gol più importante del mondo. È stata un'emozione molto forte. Mourinho è una persona molto simpatica. Ha una carriera che non ha bisogno di presentazioni. Quando parli con lui cerchi di imparare il più possibile: ha vinto così tanto, ha trasformato così tanti giocatori. È una persona da cui puoi imparare molto per tutto ciò che può darti. Quando sai che c'è qualcuno capace di lasciarti così tanta conoscenza, cerchi di ascoltarlo e di assimilare il più possibile tutto ciò che può insegnarti".