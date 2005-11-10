Assist di Lulli e gol di Pisilli: rimonta completata della Roma sul Cagliari, 2-1 al 21'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:07Serie A
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27.10.2026 21:07Serie A
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Sorpasso della Roma sul Cagliari con il gol di Niccolò Pisilli, su assist di Emanuele Lulli. Grande giocata di Mancini che ha servito l'esterno italiano: cross perfetto per il numero 61 che dopo aver causato il calcio di rigore del momentaneo vantaggio dei sardi si è subito riscattato. 2-1 all'Olimpico al 21'.
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