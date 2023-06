Roma, proposto Van De Beek dal Manchester United ma al momento non è una priorità

Il Manchester United ha proposto alla Roma il centrocampista olandese Donny Van De Beek: l’ex Ajax - riporta Sky Sport - al momento non sarebbe una priorità per i giallorossi, ma questa opportunità potrebbe essere presa in considerazione in prestito se nelle prossime settimane il giocatore non dovesse trovare squadra