Roma, prove in vista dell'Inter: Ranieri con un centrocampo tutto italiano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime di formazione per quanto riguarda la Roma in vista della sfida di sabato sera con l'Inter. Secondo Sky Sport il tecnico Claudio Ranieri sta pensando di lasciar fuori Nzonzi con Pellegrini al fianco di Cristante e Zaniolo nel ruolo di trequartista. Proprio il classe '99 dovrà cercare di interpretare il ruolo seguendo le precise indicazioni di Ranieri, abbassandosi nella posizione di mezzala in fase di non possesso e alzandosi fin quasi all'altezza di Dzeko durante le folate offensive.