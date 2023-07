Roma, questione attacco: Mourinho spera ancora in Morata, ma serve prima una cessione

vedi letture

A meno di un mese dall'inizio del campionato, la Roma non si è ancora assicurata un centravanti che vada a sostituire Abraham (out fino a febbraio 2024). Tutti gli indizi al momento portano a Gianluca Scamacca, che però non si muove in prestito con diritto di riscatto ovvero la formula richiesta dai giallorossi. Le cose possono cambiare nel caso in cui il West Ham riesca ad acquistare un altro centravanti (magari dal Manchester United, dopo l'arrivo di Hojlund).

Morata resta in corsa

Al di là di come procederà la vicenda Scamacca, c'è un altro attaccante in cima alle preferenze di Mourinho. Come riporta il Corriere dello Sport si tratta di Alvaro Morata, che però l'Atletico Madrid cede per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro. La Roma, per avere questa liquidità, deve ultimare una cessione. Il primo indiziato è Roger Ibanez, ma ancora non è arrivata alcuna offerta concreta. Inoltre, l'eventuale partenza del brasiliano frutterebbe una percentuale sulla rivendita all’Atalanta (club che ha portato il giocatore in Italia).