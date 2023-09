Roma, Sanches: "Lukaku e Dybala sono grandi giocatori. E conoscono bene la Serie A"

In gol oggi nel 7-0 contro l'Empoli, il centrocampista della Roma Renato Sanches parla così a Sky Sport01 dopo il primo successo giallorosso in campionato: "Per me è stato un momento speciale, era la prima partita da titolare all'Olimpico. Segnare in questo stadio è incredibile, è stata una serata molto bella".

Qual è la qualità della squadra?

"Non abbiamo iniziato bene, abbiamo perso molti punti, abbiamo avuto degli infortuni. Se giochiamo come stasera possiamo mostrare la qualità vista stasera, soprattutto se tutti stanno bene".

Lukaku e Dybala?

"Sono due grandi giocatori, sono abituati a giocare in questo campionato, lo conoscono bene. Hanno grande esperienza e possono aiutare la squadra, possono esserci davvero tanto utili".

Gli infortuni?

"Non possiamo controllarli, noi facciamo di tutto per stare in buona forma ma a volte capitano. Io spero di riuscire a fare il mio lavoro, continuerò a impegnarmi anche se sono cose che fanno parte del lavoro. Dobbiamo restare positivi, questo è il calcio".