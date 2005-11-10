Roma-Slovan Bratislava, le formazioni ufficiali: Mancini, Ndicka e Soule in panchina. Torna Malen

Rivoluzione in difesa e non solo per Gian Piero Gasperini nella sfida di Champions League contro lo Slovan Bratislava di Yaya Toure. La linea a tre sarà composta da Ghilardi, Balerdi e Hermoso, con Mancini e Ndicka inizialmente in panchina. panchina anche per Soule, con Rodrigo Mora e Pellegrini che agiranno alle spalle di Malen.

Le formazioni ufficiali di Roma-Slovan Bratislava

Roma (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Balerdi, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley ; Rodrigo Mora, Pellegrini; Malen. A disposizione: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Cristante, Ndicka, Castro, Soule, Mancini, Di Nunzio, Lulli. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Slovan Bratislava (4-3-3): Takáč; Sandro Cruz, Marković, Bajrić, Blackman; Ibrahim, Pokorný, Gajdoš; Suleiman Camara, Marcelli, Barseghyan. A disposizione: Popovic, Kozlovsky, Wimmer, Hofstadter, Vyrajng, Mustafic, Tomanek, Maros, Sahmkou Camara, Martinez, Ihnatenko, Matsuoka. Allenatore: Yaya Touré