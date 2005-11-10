Roma-Slovan Bratislava, le pagelle: da Hermoso a Malen, pioggia di 7 per i giallorossi

Prima vittoria della Roma in questa edizione della Champions League, grazie alle reti di Hermoso, Molina, Pisilli e Malen che hanno firmato il 4-0 contro lo Slovan Bratislava.

LE PAGELLE DELLA ROMA

(di Lorenzo Di Benedetto)

Gollini 6 - Mai impensierito in tutta la partita per il più classico dei casi di spettatore non pagante.

Ghilardi 6,5 - Suo l'assist per la rete di Hermoso che sblocca la partita. Nel secondo tempo prova a trovare la gioia personale e ci riesce quasi: solo il fuorigioco di Castro gli nega il 5-0.

Balerdi 6 - Normale amministrazione per l'argentino ex Marsiglia. Risponde bene anche nel ruolo di centrale nella difesa a tre, ma gli avversari non fanno niente per metterlo in crisi.

Hermoso 7 - Sempre nel vivo dell'azione quando la Roma attacca. Sblocca la partita con un colpo di testa da distanza ravvicinata, poi gestisce la gara senza sprecare troppe energie.

Dal 77' Koulierakis sv

Molina 7 - Si fa vedere e si inserisce con continuità, venendo premiato dalla respinta corta del portiere dello Slovan che trasforma in gol con un tap-in di sinistro. Tra i migliori in campo in una serata perfetta.

De Roon 6,5 - Ormai è diventato un titolare inamovibile, in attesa dei recuperi degli infortunati. Ennesima prestazione più che sufficiente, non è una novità-

Dal 77' Mancini sv

Pisilli 7 - Il primo a rendersi pericoloso con un sinistro dal limite dell'area finito a lato. Nella ripresa trova il gol del 3-0 che rende ancora più magica la sua partita, anche perché segna con la fascia al braccio dopo l'uscita di Pellegrini.

Wesley 6,5 - Costante spina nel fianco per la difesa dello Slovan. Sta molto bene fisicamente e si vede: nel secondo tempo si guadagna il rigore poi trasformato da Malen. Non lo prendono mai.

Dal 59' Rensch 6 - Entra con la partita ormai chiusa e si limita a fare il suo, senza squilli degni di nota.

Pellegrini 6,5 - Entra in entrambe le azioni dei gol nel primo tempo: non fa assist, ma quasi. Il suo problema muscolare è senza dubbio la notizia peggiore della serata della Roma.

Dal 51' Soule 6,5 - Ruba il pallone che porta poi al gol di Pisilli: entra benissimo in campo e dimostra di esserci sia fisicamente che mentalmente.

Mora 6 - Ci prova in tutti i modi ma non riesce a segnare. Nel primo tempo si mangia un gol già fatto, per sua fortuna il guardalinee aveva segnalato un fuorigioco precedente di Malen.

Malen 7 - Come in ogni partita della Roma che si rispetti entra nel tabellino dei marcatori. Dal suo piede parte anche il tiro, respinto dal portiere, che porta al raddoppio di Molina.

Dal 59' Castro 6 - Non si vede granché ma quando entra di fatto la partita è già chiusa. Sfortunato nell'azione che porta all'annullamento del gol di Ghilardi per un suo fuorigioco.

Alllenatore: Gasperini 7 - Serviva una vittoria e vittoria è arrivata. La Roma ha dominato dal primo all'ultimo minuto e la sua bravura principale è stata quella di far reagire il gruppo dopo la rimonta del Real Madrid della settimana scorsa.

LE PAGELLE DELLO SLOVAN BRATISLAVA

(di Paolo Lora Lamia)

Takac 5,5 - Poco da rimproverarsi su tre dei quattro gol subiti, mentre il raddoppio nasce da una sua corta respinta su tiro di Malen.

Blackman 4 - Contro un motorino instancabile con Wesley vede le streghe, uscendo con le ossa rotte da questo duello. La netta inferiorità del terzino di Touré raggiunge il suo apice quando stende il brasiliano in area, causando il rigore del 4-0.

Bajric 4,5 - In totale balia dell'attacco avversario. Non contiene Hermoso in occasione del gol e si fa bullizzare da Malen nell'azione che porta al raddoppio.

Markovic 5 - Nonostante veda arrivare avversari giallorossi da tutte le parti, regge l'urto con buona lucidità. Almeno nel primo tempo, perché poi crolla insieme al resto del reparto.

Sandro Cruz 4,5 - Nullo in fase di spinta, se possibile va ancora peggio nel contenimento. Viene sistematicamente sverniciato da Molina e, sull'1-0, perde il duello aereo con Ghilardi che propizia il gol.

Dall'82' Wimmer sv.

Gajdos 5 - Ha vita dura contro i centrocampisti di Gasperini, facendo vedere raramente giocate degne di nota.

Dal 69' Martinez 5,5 - Entra e poco dopo si fa ammonire. Quantomeno, mette voglia sul rettangolo verde.

Pokorny 5 - Dovrebbe garantire copertura alla difesa e geometrie, ma risulta insufficiente in entrambi compiti.

Ibrahim 5,5 - Nel terzetto di centrocampo è il meno negativo, mettendoci un po' più di tigna rispetto ai compagni.

Dal 69' Mustafic 5,5 - In mezzo al campo soffre nel finale, visto che la Roma continua a spingere nonostante l'ampio vantaggio.

Barseghyan 4,5 - Uno dei peggiori nell'undici slovacco. Difficile ricordare sue iniziative sul fronte destro dell'attacco. La sua giocata più da dimenticare però è difensiva, visto che di fatto innesca la manovra del 3-0.

Dal 55' Yirajang 5,5 - In campo a punteggio già compromesso, ha davvero poche opportunità per mettersi in mostra.

Marcelli 5 - I palloni che arrivano nella sua zona sono pochi e imprecisi. Prova anche ad uscire dall'area pur di riuscire ad aiutare la squadra, ma senza troppo successo.

Camara 5 - Leggermente meno deludente rispetto all'altro esterno offensivo degli slovacchi, ma comunque poco incisivo in avanti.

Dal 69' Maros 5,5 - Il suo ingresso non porta cose in più alla squadra rispetto al compagno che rileva.

Allenatore: Yaya Tourè 5 - Terzo ko di fila per lo Slovan nella League Phase di Champions. Il gap con la Roma c'è ed è evidente, ma l'atteggiamento dei suoi soprattutto dopo l'intervallo e cioè quando serviva una reazione è stato sconcertante.