Roma, sogno impresa contro il Real. Venezia, zero punti e esonero di Stroppa

Nel corso del TMW News di oggi ampio sguardo sulla Roma che si prepara ad affrontare il Real Madrid domani sera in Champions all'Olimpico. Ne parliamo con Luigi Garzya che da ex difensore giallorosso analizza le possibilità della squadra di Gasperini contro i blancos. Al tempo stesso daremo uno sguardo all'Atalanta vittoriosa ieri con il Venezia e anche al Torino che ha colto un prezioso successo in casa contro l'Udinese. I friulani sono stati condizionati dal grave errore di Okoye e sono così incappati nel quarto ko consecutivo.

Il Venezia cambia allenatore

La sconfitta con l'Atalanta è costata il posto a Stroppa, che con i lagunari ha perso tutte le sei partite di campioanto fin qui disputate. Adesso il club con ogni probabilità si accorderà con Davide Nicola, non appena avrà ottenuto la risoluzione con la Cremonese con cui è ancora sotto contratto. Per Nicola un'impresa molto complicata ma ci sono comunque oltre trenta partite a disposizione per provarci.

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