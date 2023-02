Roma, Tammy Abraham in estate può tornare in Premier League: si muove l'Aston Villa

Tammy Abraham può tornare in Premier League. L'attaccante inglese, che in questa stagione finora ha realizzato 7 gol e 5 assist in 30 presenze, è finito nel mirino dell'Aston Villa. A scriverlo è 90min, secondo il quale i Villans già in estate proveranno a convincere la Roma e il giocatore a dirsi addio dopo due campionati insieme.