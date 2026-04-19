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Aston Villa, Abraham torna a ruggire: "Gol? Quando sono entrato mi sono detto una cosa"

Aston Villa, Abraham torna a ruggire: "Gol? Quando sono entrato mi sono detto una cosa"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

L'uomo partita dell'Aston Villa, Tammy Abraham, colui che ha messo la parola fine ad una partita spettacolare contro il Sunderland. Una corrida continua in campo, al Villa Park, ma è stato l'istinto dell'ex centravanti di Milan e Roma a premiare Unai Emery e i padroni di casa con il 4-3 decisivo al 93'. Raggiungendo così il Manchester United al terzo posto in classifica di Premier League, dando un fastidio in più ad una contendente in zona Champions.

"Penso che ci siamo rilassati troppo e abbiamo commesso qualche errore... il Sunderland ci ha puniti, sono un'ottima squadra", ha analizzato il tilt vissuto dai Villans a un certo punto, subendo due gol nel giro di altrettanti minuti. "Come attaccante, guardando Ollie (Watkins, ndr) oggi, ho visto che restava sempre vivo in area e, quando sono entrato, mi sono detto di fare la stessa cosa", ha proseguito ai microfoni di Sky Sports UK il match-winner del pomeriggio.

"Per fortuna mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto. Siamo una squadra che crede nei propri mezzi. Stiamo facendo così bene in questa stagione, dobbiamo solo continuare con questa fiducia". Infine, una chiusura sui tifosi: "Sono i migliori. Ho avuto la fortuna di essere qui negli anni della promozione, quindi li conoscevo bene; in ogni partita ci trasmettono fiducia e ci sostengono giorno dopo giorno. Li amo". Un messaggio d'amore e affetto quello di Abraham, che prima di fare ritorno all'Aston Villa in questa metà di stagione aveva già vestito la maglia dei Lions tra 2018 e 2019 in prestito. Un cerchio che si chiude.

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